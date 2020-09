Rio - A participação de Diego Ribas no "Seleção SporTV" desta quinta-feira rendeu um momento inusitado. Durante a entrevista, a comentarista Ana Thaís Matos admitiu que era fã do jogador do Flamengo quando ele atuava pelo Santos que chegou a pedir para sua irmã conseguir um autógrafo.

A situação arrancou risadas do apresentador André Rizek, que brincou com a situação.

"Você era uma 'Dieguete' então, Aninha?", questionou o apresentador, que foi completado por Galvão Bueno: "Pintou o apelido, 'Dieguete'".

"Sim, com certeza! Eu assumo.", respondeu Ana, com bom-humor.