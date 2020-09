Gustavo Henrique comemora boa fase no Flamengo, mas ressalta: 'Um vacilo pode nos derrubar na tabela'

Rio - O Flamengo chegou a quatro vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro, e o zagueiro Gustavo Henrique foi titular em três, contra Santos, Fortaleza e Fluminense. Com o rodízio promovido por Domènec Torrent no Rubro-Negro, o camisa 2 busca mostrar o seu valor depois de um período no banco de reservas.

Para o próximo jogo do Flamengo no torneio,contra o Ceará, domingo, no Castelão, às 18h, pela décima rodada, Gustavo Henrique está à disposição de Dome. Além disso, o zagueiro sabe da importância do Rubro-Negro conseguir mais um triunfo no Brasileirão.

"O time tem mostrado a força que todos viram no ano passado, mas não podemos nos acomodar. Há muitos clubes com pontuações e performances parecidas. Um vacilo pode nos derrubar na tabela. Não podemos deixar isso acontecer", destacou o atleta em nota divulgada pela assessoria.

Ceará é uma equipe que costuma jogar bem em seu território, e Gustavo Henrique sabe disso. Por conta disso, o zagueiro ressaltou a dificuldade que será encarar o Vovô no Castelão.

"Não será qualquer equipe que irá a Fortaleza e conseguirá tirar pontos do campeão do Nordeste. Por isso, precisamos vencê-los. Times campeões se constroem com resultados diferenciados. Então, precisamos ter êxito em confrontos 'espinhosos' como esse", concluiu.