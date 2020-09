Rio - O Flamengo parece ter engrenado de vez. Após a vitória no clássico contra o Fluminense, o comentarista Flavio Prado elogiou a equipe comandada por Domènec Torrent e afirmou que o espanhol tem mais potencial que Jorge Jesus.

"Eu não descarto o Flamengo disparar de novo. Porque, hoje, ele tem um técnico em um nível até mais elevado que o anterior e um elenco muito melhor que os outros. O Jorge Jesus, gente, era um técnico regional… Ele fez um baita sucesso no Benfica e só. O Dome não é o Guardiola, é claro, mas tem os conceitos do Guardiola. Se ele administrar o grupo, acostumar. Acabou. Esses conceitos sendo colocados em prática no melhor elenco do futebol brasileiro. Não é que vai colocar os conceitos num time pequenininho, vai colocar num baita elenco. Não tem como não dar certo", afirmou.

O comentarista do Grupo Jovem Pan também acredita na possibilidade de o Flamengo estabelecer uma supremacia nacional.

"Hoje eu vi uma estatística que mostrava que, dos últimos dez jogos contra Botafogo, Vasco e Fluminense, o Flamengo perdeu apenas três dessas 30 partidas. Não tem mais. Hoje, no Rio de Janeiro, tem o Flamengo, e não existe um segundo time. O resto é resto. A tendência de isso acontecer no Brasil, também, é muito grande, porque está ficando uma diferença absurda. Você tem os melhores conceitos, com o melhor elenco, com jogadores que vieram da Europa e são inteligentes, entendem os conceitos. Vai ser duro", concluiu.