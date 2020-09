Com apoio de medalhões do Flamengo, Gabriel Batista comemora sequência: 'Estou preparado'

Rio - Cria do Flamengo, Gabriel Batista passou de terceiro goleiro a titular nos últimos jogos do Rubro-Negro. Apesar da grande responsabilidade, o arqueiro afirmou que estar cada vez mais confortável na equipe principal e garantiu estar preparado.

"Estou no profissional há três anos, trabalhei com diversos goleiros. Queria agradecer a confiança que o grupo tem me passado, que o professor Dome e o Wagner (treinador de goleiros) têm me passado também, isso é muito importante para mim. Tem sido bem tranquilo, estou acostumado, não estou aqui à toa. Sei como é a pressão do Flamengo, sei como é jogar no Flamengo. Estou preparado cada vez mais para essas oportunidades", afirmou o goleiro ao ge.



Gabriel ganhou chance após Diego Alves e César testarem positivo para Covid-19. Diante do Bahia, falhou no segundo gol do time adversário. Contra o Fortaleza e Fluminense, se mostrou mais seguro. O goleiro também revelou conversas com Diego Alves e Cesar.

"Cesar e Diego têm me passado bastante confiança, mandam mensagens desejando bons jogos. Passando tranquilidade para executar as coisas na partida. Falo mais com o Diego, já falei com ele sobre o jogo contra o Fluminense, perguntei como ele está, porque é um cara que considero um amigo além do âmbito de trabalho. Infelizmente tiveram essa doença, mas daqui a pouco estarão de volta para nos ajudar mais ainda", completou.

O Flamengo enfrenta o Ceará no domingo, às 18h, na Arena Castelão, em Fortaleza. A partida é válida pela décima rodada do Campeonato Brasileiro.