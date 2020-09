Reinier presenteia Haaland com camisa personalizada do Flamengo, e norueguês posta hino

Rio - Emprestado pelo Real Madrid ao Borussia Dormund, Reinier parece estar se adaptando rapidamente ao novo clube. O ex-jogador do Flamengo, de 18 anos, presenteou o atacante Haaland com uma camisa do Rubro-Negro.

Haaland, de 20 anos, se mostrou empolgado com o presente e postou uma foto ao de Reinier posando com a camisa, agradecendo o presente e colocou o hino do Flamengo em sua postagem no Instagram.

"Tamo junto. Obrigado Reinier Jesus", escreveu o atacante norueguês, sensação da última temporada europeia, na postagem.

Reinier repostou dizendo: "Tamo junto Haalandinho".