Com baixo rendimento, Flamengo sofre derrota para o Ceará no Brasileirão

Fortaleza - O Flamengo visitou o Ceará no Castelão em busca da quinta vitória consecutiva, mas caiu diante de um time bem arrumado e perdeu por 2 a 0, com gols de Luiz Otávio e Charles.

O time carioca começou a primeira etapa tomando conta do jogo. Com a tradicional marcação alta, a equipe de Domènec pressionou e teve duas boas chances de balançar a rede, ambas com Gabigol. A primeira, aos 11 minutos, Isla recebeu de Michael na direita e cruzou na medida para o camisa 9 testar com força, mas para fora. A segunda foi na jogada seguinte, quando o atacante tabelou com Everton Ribeiro e invadiu a área na cara do gol, mas com a bola na perna direita. Ele finalizou com a perna ruim mesmo e chutou para fora.

O Ceará acordou no jogo, conseguiu acertar a marcação e não deu mais espaço para o adversário, que, sonolento, não mostrou poder de reação.

Para o segundo tempo, os treinadores não fizeram alteração no time. Mas, logo no começo, Guto Ferreira forçou Dome a promover mudança. Aos quatro minutos, após escanteio cobrado para a área, Luiz Otávio subiu, ganhou a disputa com Léo Pereira e Gustavo Henrique, e cabeceou bonito para abrir o placar.

Quando Dome conversava com Pedro, que iria entrar no legal de Michael, Ceará ampliou o marcador. Em bom cruzamento de Vinicius, Charles bateu de primeira e saiu para o abraço.

Após fazer o segundo gol, o Ceará recuou, jogou no contra-ataque e conseguiu segurar o placar até o apito final. Agora, o Flamengo vira a chave para a Libertadores e mira o duelo com o Del Valle na quinta-feira, em Quito, às 21h, pela terceira rodada.