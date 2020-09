'Deixamos a partida escapar do nosso controle', diz Domènec Torrent

Fortaleza - O técnico Domènec Torrent lamentou a maneira como o Flamengo foi derrotado pelo Ceará na noite deste domingo. Em entrevista divulgada pela Fla TV, o catalão apontou um contraste no decorrer do desempenho do Rubro-Negro na Arena Castelão.



"No primeiro tempo jogamos bastante bem. Criamos duas ou três oportunidades claras, mas tínhamos o jogo sob nosso controle. Estávamos atuando de maneira aberta, controlando as pontas, pois sabíamos que tínhamos jogadores rápidos. Só que, no segundo tempo, em cinco minutos, em duas bolas paradas, que é uma coisa que trabalhamos tanto, nos marcaram dois gols. O primeiro em escanteio e o segundo na sobra, em uma segunda bola", disse.



Aos seus olhos, os gols que culminaram no revés por 2 a 0 para o Vozão causaram um baque na equipe.



"O controle escapou um pouco. Depois, quisemos jogar com mais atacantes e, quando você joga assim, normalmente ou faz um gol rapidamente ou perde o controle. Na segunda parte, jogamos de forma desesperada e eles puderam aproveitar os espaços", afirmou.



O Flamengo agora volta suas atenções para a Copa Libertadores. Nesta quinta-feira, a equipe mede forças com o Independiente del Valle, no Estádio Casa Blanca, em Quito.