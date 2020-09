Marcos Braz curte tweet de torcedor que pediu saída de Lincoln do Flamengo

Rio - O Flamengo foi derrotado neste domingo pelo Ceará, no Castelão em uma partida para se esquecer. Lincoln, que entrou no segundo tempo, pouco produziu e foi criticado nas redes sociais. No entanto, o que chamou atenção foi a curtida de Marcos Braz em um comentário que pedia a saída do atacante do Flamengo.

Marcos Braz curtiu comentário pedindo a saída de Lincoln do Flamengo - Reprodução/Twitter Após a partida, um torcedor foi às redes sociais e criticou o atacante: 'Enfiem o Lincoln no **** de vocês. Esse cara é um lixo!. Não tem qualidade e não precisa de 200 jogos pra mostrar se tem competência.', disse o torcedor, que marcou o perfil de Marcos Braz no comentário. O vice-presidente do clube, por sua vez, curtiu a mensagem.