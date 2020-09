Pedro marca três em jogo-treino; Bruno Henrique atua e fica à disposição para Libertadores

Rio - A derrota para o Ceará já faz parte do passado e o Flamengo, nesta segunda, se reapresentou no Ninho do Urubu. Na atividade, um jogo-treino contra o time Sub-20, o atacante Pedro se destacou com três gols na vitória por 6 a 0. Além dele, a participação de Bruno Henrique, recuperado de um edema no joelho direito, foi outra boa notícia para o Rubro-Negro, que embarca para os jogos no Equador, pela Libertadores, com o camisa 27 à disposição de Domènec Torrent.

Em jogo-treino realizado na tarde desta segunda-feira, o elenco principal venceu a equipe Sub-20 por 6 a 0. Gerson, Pedro (3x), De Arrascaeta e Bruno Henrique marcaram os gols. #CRF pic.twitter.com/U7KCY9fHFZ — Flamengo (@Flamengo) September 14, 2020 Além de Pedro e Bruno Henrique, Gerson e Arrascaeta fizeram os gols. Veja!

Se contará com o retorno de Bruno Henrique, desfalque nas últimas quatro rodadas do Brasileirão, Dome tem como baixa os seguintes nomes: Diego Alves (Covid-19 e lesão no ombro) e Pedro Rocha (lesão muscular na coxa esquerda).



Assim, César será o titular diante do Independiente Del Valle na próxima quinta, dia 17, pela terceira rodada do Grupo A da Libertadores. No dia 22, novamente no Equador, o Rubro-Negro volta a campo diante do Barcelona de Guayaquil.