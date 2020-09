Flamengo resiste pela permanência de estrelas e recusa ofertas

Rio - Em dezembro de 2019, dias após a conquista da Libertadores e do Brasileirão, Marcos Braz alertava: "para tirar jogador do Flamengo o cheque tem que ser alto. Se não, não tira." Na época, o departamento de futebol já trabalhava na formação do elenco para a atual temporada e, por mais que a pandemia do Covid-19 tenha alterado o cenário, a direção vem cumprindo com o que o VP de futebol falou. O clube tem resistido às investidas de clubes estrangeiros pelas estrelas do time. Nos últimos dias, nova proposta por Arrascaeta foi recusada.



O novo "não" do Flamengo ao Al Nassr, da Arábia Saudita, foi inicialmente publicado pelo site "Goal". Procurada pela reportagem do L!, a direção do Flamengo não confirma os valores oferecidos pelo camisa 14. Contudo, a proposta não agradou a cúpula de futebol, que sequer abriu negociação.



Everton Ribeiro, outra estrela do elenco e capitão do time, é outro atleta cobiçado no "mundo árabe". No início do mês, a diretoria confirmou que recusou duas propostas pelo camisa 7 de clubes da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes Unidos. Em dezembro, o meia renovou até o fim de 2023.



Já os nomes de Gerson e Bruno Henrique, por exemplo, são constantemente ligados ao Benfica pela imprensa de Portugal, mas, até o momento, o atual clube de Jorge Jesus não fez qualquer oferta ao Flamengo pelos dois atletas.



Nenhum jogador é inegociável, mas não será qualquer oferta que fará o Flamengo abrir mão de seus principais nomes do elenco. É desta forma que o Flamengo enfrentará a janela de transferências a fim de manter um grupo competitivo e capaz de defender os títulos da Libertadores e do Brasileirão.