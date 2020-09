'Dome só conquistará o torcedor do Flamengo quando ganhar título', diz comentarista

Rio - Domènec Torrent não tem sido unanimidade entre os torcedores do Flamengo. Para o comentarista Abel Neto, da Fox Sports, o espanhol irá ter sempre o "fantasma" de Jorge Jesus e só cairá nas graças da torcida do Flamengo quando ganhar algum título.

"Sempre vai ter comparação. Ele só vai conquistar o coração da torcida do Flamengo quando ganhar um título. Se ele tiver oito vitórias seguidas, chegar na semifinal da Libertadores e perder para o Boca Juniors, na Bombonera: 'ah, mas esse Dome inventa'. Vão comparar. No Brasileiro, a mesma coisa. Quando ele veio, sabia disso", disse Abel durante o "Expediente Futebol".

"Por mais que tenha um ótimo elenco, e reservas muito bons, que jogariam em quase todos os clubes do Brasil, nessas mexidas que ele vai fazendo, você vê claramente que tem alguns jogadores que não do nível do titular", completou.