Repórter da Globo questiona quando foi última grande atuação de Bruno Henrique e Gabigol juntos

Rio - Principal arma do Flamengo no ano passado, a dupla de ataque formada entre Bruno Henrique e Gabigol não vem repetindo nesta temporada o mesmo desempenho. As atuações dos atletas foram analisadas pelo repórter da Rede Globo, Eric Faria.

"Há quanto tempo essa dupla não atua em alto nível. Como dupla. Os dois no mesmo jogo, juntos, trocando passes, marcando gols. Jogando bem. Acho que foi no último jogo no Maracanã com público. 3 x 0 em cima do Barcelona. E vocês?", disse.

O Flamengo volta aos gramados pela Libertadores nesta quinta-feira. O rival será o Independiente Del Valle, no Estádio Rodrigo Paz Delgado, localizado em Quito, no Equador.