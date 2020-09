Apresentador da Band aposta em derrota do Flamengo no retorno da Libertadores

Rio - Após a derrota contra o Ceará, o Flamengo volta aos gramados pela Libertadores. Com seis pontos em duas partidas, a equipe carioca busca manter os 100% de aproveitamento. No entanto, o apresentador da Band, Milton Neves, não crê em bom resultado rubro-negro.

"O Rubro-Negro deu azar. Pegará justamente o melhor time do Equador, que também voltou com o futebol há meses. E, pela fase de Domènec Torrent, é impossível apostar no Mengão", afirmou.

O Flamengo volta aos gramados pela Libertadores nesta quinta-feira. O rival será o Independiente Del Valle, no Estádio Rodrigo Paz Delgado, localizado em Quito, no Equador.