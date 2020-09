Mauro Cezar vê perseguição de torcedores do Flamengo a Vitinho: 'Não foi um dos piores'

Rio - A derrota para o Ceará fez a torcida do Flamengo escolher alguns "vilões". Um deles foi o meia-atacante Vitinho. No entanto, de acordo com a opinião do comentarista da ESPN Brasil, Mauro Cezar Pereira, o jogador não foi um dos piores em campo.

"O Flamengo teve uma atuação péssima. A torcida pega muito no pé do Vitinho, persegue ele, pelo conjunto da obra, mas ele não foi um dos piores contra o Ceará", afirmou o comentarista.

O Flamengo volta aos gramados pela Libertadores nesta quinta-feira. O rival será o Independiente Del Valle, no Estádio Rodrigo Paz Delgado, localizado em Quito, no Equador.