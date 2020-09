Retorno do Flamengo na Libertadores terá transmissão exclusiva do Facebook

Rio - Após meses de paralisação por conta da pandemia da Covid-19, a Libertadores está de volta. Na quinta-feira, em Quito, o Flamengo volta a campo diante do Independiente Del Valle pela terceira rodada do Grupo A. A partida, marcada para às 21h (horário de Brasília), no Estádio Casa Blanca, será transmitida com imagens apenas pela página oficial da competição da Copa no Facebook.

Indepediente Del Valle e Flamengo, ambos com seis pontos, lideram o Grupo A após duas rodadas, com o clube equatoriano levando a melhor no saldo de gols, por ora: 6 a 4. Junior Barranquilla e Barcelona de Guayaquil completam a chave, ainda não somaram pontos e se enfrentam também na próxima quinta