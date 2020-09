'Não' ao Vasco, infância pobre, apoio familiar e foco: a história de vida de João Gomes, surpresa na lista de relacionados do Flamengo

Quando saiu a lista de relacionados do Flamengo para os jogos contra Del Valle e Barcelona de Guayaquil, nos dias 17 e 22, respectivamente, pela Libertadores, um nome chamou atenção: Gomes. Até então desconhecido por muitos, o jovem volante de 19 anos é destaque da categoria de base rubro-negra e seguiu o roteiro de um jovem sonhador de favela para conseguir superar as dificuldades e dar alegria à família.

A HISTÓRIA DE JOÃO GOMES:

Quando nasceu, João Gomes pode até não lembrar, mas saiu da maternidade ouvindo o hino do Flamengo.

"João saiu da maternidade ouvindo o hino do Flamengo. Meu irmão colocou. Somos todos flamenguistas e o João também. Não teve jeito. Saiu rubro-negro já", contou Monique Gomes, mãe de João Gomes.

João Gomes nos tempos de futsal na Gávea - Arquivo Pessoal

João Gomes ao lado do avô Mirinho - Arquivo Pessoal

Com sete anos, deu os primeiros chutes em um projeto de escolinha de futebol no Piscinão de Ramos, Zona Norte do Rio de Janeiro. O time deste projeto fez um amistoso contra o Vasco, que viu futuro no jovem e o convidou para ficar em São Januário.Porém, João Gomes não se adaptou e não quis ficar no Vasco. Segundo a mãe, Monique Gomes, o garoto sempre inventava uma desculpa para não ir para São Januário."Todo dia inventava uma história. O João não queria ficar no Vasco. Não tivemos o que fazer e tiramos ele do Vasco depois de quatro meses".Após deixar o Cruzmaltino, João Gomes contou com um empurrão do destino para juntá-lo com o seu clube de coração. A família do garoto sonhador conheceu um então treinador das categorias de base do Rubro-Negro, chamado Falcão."Um amigo nosso falou com o Falcão e indicou o nome de João para fazer um teste. Por um acaso, eu encontrei o Falcão na rua da minha casa e ele me perguntou se poderia levar o João para um teste. Ele foi, passou no teste em 2009 para o futsal e está no Flamengo até hoje".Como acontece no começo da carreira com a maioria dos jogadores, João Gomes enfrentou dificuldades para conseguir manter a rotina de treinos na Gávea. Quem fazia o papel de ser o apoiador na rotina difícil era o avô, Seu Mirinho, quem se esforçava diariamente para que o menino sonhador não desistisse do objetivo."Tivemos dificuldades. Bastante, bastante, bastante. Fico emocionada porque é difícil ver um garoto como ele, pobre de favela, com tantas dificuldades, e conseguir chegar à uma Libertadores por puro mérito. É para glorificar de pé mesmo", disse Monique emocionada, deixando as lágrimas caírem.Quando Seu Mirinho teve problemas de saúde, quem assumiu o comando na rotina de João Gomes foi a mãe, Monique Gomes. Monique, portanto, precisou deixar o emprego para poder ficar em função da rotina do filho."Sempre foi uma correria. A gente levava marmita para comer nos ônibus. Às vezes não dava tempo de comer no ônibus e comia no ponto de ônibus da Leolpoldina (Centro do Rio), esperando o ônibus 460."A rotina foi tão marcante na vida de João Gomes que ele fez questão de registrar na pele. O volante tatuou uma imagem dele, com o avô Mirinho em um ponto de ônibus que fez parte da sua vida durante anos de treinamentos na Gávea.