Cuéllar diz que acha difícil voltar ao Flamengo, mas admite: 'Bateria na portinha'

Rio - Gustavo Cuéllar deixou o Flamengo de forma polêmica em 2019 para defender o Al-Hilal, da Arábia Saudita. Por esse motivo, o jogador sabe que a possibilidade de retornar um dia à Gávea é muito pequena, mas não esconde seu desejo de vestir a camisa rubro-negra novamente.

"Acho muito difícil eu voltar pro Flamengo, pelo jeito que eu saí, pelo que aconteceu, pelas pessoas que estão no clube, mas no futebol tudo acontece. Mas se fosse voltar ao Brasil, eu bateria na portinha do Flamengo, perguntar lá se precisa", declarou o colombiano ao canal "Barbaridade TV".

Titular absoluto na época, Cuéllar pediu ao Flamengo para ser negociado com o mundo árabe, o que irritou a torcida.. Após a saída do volante, o clube conquistou o Brasileirão e a Libertadores.