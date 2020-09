Jornal espanhol destaca vexame do Flamengo no Equador: 'Apenas uma sombra do que era com Jesus'

Rio - A humilhante derrota sofrida em Quito pelo Flamengo ganhou páginas nos jornais do continente europeu. O jornal espanhol "AS" da terra dos treinadores tanto do clube carioca, quanto do clube equatoriano, exibiu as suas impressões sobre o massacre válido pela Libertadores. Além dos elogios ao Del Valle, a publicação avaliou a queda de rendimento do atual campeão sul-americano.

"Os equatorianos passaram por cima dos brasileiros como um rolo. Eles não lhes deram escolha. Eles cumpriram o planejado do começo ao fim. Os jogadores estiveram à altura das circunstâncias e mostraram que Mengão é apenas uma sombra do que foi no ano passado com Jorge Jesus", afirmou.

O jornal chama o Del Valle de "melhor time da América do Sul" e faz mais elogios à equipe comanda por Miguel Ángel Ramírez. Todos têm o mesmo peso na equipe e todos têm espírito de gol; qualquer um pode surpreender e marcar. Além disso, todos eles se sacrificam na defesa. A divisão de tarefas é muito clara, mas para todos é claro que se um de seus colegas falhar, a responsabilidade é do grupo por não poder ajudá-los", disse.