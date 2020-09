Após massacre sobre o Flamengo, treinador do Del Valle dispara: 'Como equipe somos muito melhores que eles'

Equador - Após a goleada sobre o Flamengo, o treinador Miguel Ángel Ramírez comentou as diferenças entre as duas equipes. Na opinião do treinador espanhol, o resultado obtido em Quito mostra que há uma grande superioridade neste momento do time equatoriano.

"Nós, como equipe, eu pessoalmente não tenho nenhuma dúvida de que somos muito melhores”, disparou o treinador campeão da Copa Sul-Americana.

Flamengo e Independiente Del Valle se enfrentaram no começo do ano e o Rubro-negro levou a melhor conquistando o título da Recopa. O treinador do time equatoriano afirmou que viu diferenças entre a equipe comandada por Jorge Jesus e atual treinada por Domènec Torrent.

"O Flamengo tem comportamentos defensivos diferentes e ofensivamente acredito que respeitam um pouco mais suas posições, são posicionais. O Flamengo da Recopa tinha comportamentos ofensivos bastante distintos quanto à posições em campo”, disse ele.