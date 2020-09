Mauro Cezar critica Gabigol após vexame do Flamengo: 'Ele não é o Zico'

Rio - O Flamengo sofreu uma derrota humilhante para o Del Valle e entre os jogadores mais criticados pela sua atuação está o atacante Gabigol. O comentarista Mauro Cezar Pereira voltou a questionar o fato do centroavante reclamar do rodízio, mas ter atuações com rendimento baixo.

"Ele pode perder gol, não tocar na bola, mas não pode ficar no banco? Ele não é o Zico", disparou o comentarista da ESPN, após o resultado negativo em Quito.

Vice-líder do grupo na Libertadores, o Flamengo permanece no Equador. O rival da equipe carioca será o Barcelona de Guayaquil na próxima semana pela quarta rodada da competição sul-americana.