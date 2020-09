Bap criticado e 'cobrança' a Landim: Márcio Braga aquece bastidores do Flamengo antes de vexame na Libertadores

Rio - O clima no Flamengo após a goleada sofrida por 5 a 0 para o Independiente del Valle na última quinta-feira, em Quito, pela terceira rodada da Libertadores, não é dos melhores. Mas antes mesmo do vexame no estádio Casa Blanca os bastidores já estavam quentes.



Nesta semana, o ex-presidente do Flamengo Márcio Braga cobrou Rodolfo Landim, atual mandatário do clube, por conta de atitudes do vice-presidente de Relações Externas, Luiz Fernando Baptista, o Bap. A reportagem teve acesso às mensagens enviadas a Landim.

"Caríssimo Rodolfo Landim: diga a seu amigo Bap (mais conhecido nos meios de comunicação pelo vulgo de General Santana, o mexicano) que no caso de você não se candidatar à reeleição nosso candidato será o grande vitorioso do futebol Marcos Braz, com um vice indicado pelo SOFLA!!! SRN CHEGA DE CENSURA!!!", enviou Márcio Braga a Rodolfo Landim.entrou em contato com Márcio Braga para apurar se de fato a mensagem havia sido enviada a Landim. O ex-presidente confirmou a informação, não citou quais atitudes de Bap ele se referia e evitou entrar em detalhes."Ele é um chato (se referindo a Bap). Ainda não", disse Márcio Braga ao ser questionado se Rodolfo Landim havia respondido ao recado.O presidente Rodolfo Landim e o vice-presidente de relações externas Bap foram procurados pela reportagem antes mesmo da derrota de ontem, mas não responderam ao contato.QUEM FOI O GENERAL SANTANA, O MEXICANO?"Antonio López de Santa Anna foi um general e político mexicano, que governou como presidente doMéxicode 1833 a 1855. Ele também é conhecido como Napoleão do Oeste, mas foi responsável por um dos piores erros militares cometidos nas Américas.Em 1836, o México ainda possuía parte considerável do que hoje é o sudoeste americano. No entanto, uma guerra colocou fim a esse domínio e fez com que o país perdesse parte considerável de seu território.O conflito foi nomeado de Guerra de Independência do Texas, ou ainda Revolução do Texas, e durou de outubro de 1835 a abril de 1836. Colonos texanos e alguns mexicanos organizaram o embate por estarem descontentes com as políticas centralizadoras de Santa Anna.", disse Isabela Barreiros, no dia 21/10/2019, às 16h, em matéria publicada no site UOL,