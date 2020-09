Membros da diretoria não almoçam com delegação no dia seguinte ao vexame do Flamengo

Rio - O clima nos bastidores do Flamengo está tenso. Após o vexame diante do Del Valle ao perder por 5 a 0, em Quito, o Rubro-Negro viajou para Guayaquil, local do confronto com o Barcelona-EQU na terça-feira, no estádio Monumental de Barcelona, às 19h15, pela quarta rodada da Libertadores. Nesta sexta-feira, o ambiente ainda é pesado na delegação.

Uma prova disso é que membros da alta cúpula do Flamengo não almoçaram junto com os jogadores e os membros da comissão técnica. Segundo apurou a reportagem, o presidente Rodolfo Landim, o vice-presidente de relações externas Bap, o vice-presidente de marketing e comunicação Gustavo Oliveira, o vice-presidente jurídico e geral Rodrigo Dunshee e os membros do Conselho de Futebol Dekko Roisman e Diogo Lemos não estavam no ambiente na hora da refeição, que aconteceu no hotel.Por outro lado, o vice de futebol Marcos Braz participou normalmente do almoço e chegou a sentar em um determinado momento junto com o treinador Domènec Torrent, que vive momento conturbado no clube. Braz, inclusive, dará entrevista coletiva virtual neste sábado, às 13h30 (de Brasília).Não foi só a derrota no campo que deixou membros da diretoria do Flamengo insatisfeitos com Dome. O discurso de conformismo na coletiva de imprensa após o jogo também desagradou a membros da cúpula.Sob pressão, o Flamengo inicia a preparação para pegar o Barcelona-EQU nesta tarde. O Rubro-Negro não terá o zagueiro Gustavo Henrique para este confronto. O camisa 2 foi expulso contra o Del Valle, mesmo no banco de reservas, após invadir o campo.