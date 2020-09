Comentarista do SporTV dispara sobre Domènec Torrent: 'Não sobre uma vírgula sobre o futebol sul-americano'

Rio - Após a goleada sofrida para o Independiente del Valle, o treinador do Flamengo, Domènec Torrent, tem sido o principal alvo das resenhas esportivas sobre o clube carioca. Na opinião do comentarista do SporTV falta conhecimento ao espanhol da realidade do futebol da América do Sul.

"O Ramírez (treinador do Del Valle) sabe hoje todo sobre o futebol sul-americano. O Domènec não sabe uma vírgula de futebol sul-americano, ele está aprendendo com o tempo. Seria uma coisa que daria mais trabalho a opção pelo Domènec e aí eu até brincava, europeu por europeu, nós temos um europeu aqui na América do Sul, jovem, promissor, que já faz um trabalho consolidado e conhece a América do Sul, conhece tudo, o clima e tal", afirmou.

Pressionado, o Flamengo volta a jogar pela Libertadores na próxima terça-feira no Equador, novamente. O rival será o Barcelona de Guayaquil.