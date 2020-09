Ideia de demissão de Domènec Torrent estaria ganhando força nos bastidores do Flamengo

Rio - O futuro do treinador Domènec Torrent está indefinido. De acordo com informações do portal "UOL", a vontade de demitir o espanhol tem ganhado força nos bastidores do Flamengo nos últimos dias. A partida diante do Barcelona da Guayaquil, no Equador, poderá ser um divisor de águas na temporada do clube carioca.

De acordo com informações do portal, a avaliação sobre Dome vem dividindo a opinião de duas figuras centrais na política do Flamengo. De um lado, Marcos Braz, vice de futebol, que entende que ainda não seria o momento para uma troca. Do outro, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, vice de relações institucionais, que estaria capitaneando uma ala cada vez mais numerosa pela troca de comando.



Apesar da derrota humilhante em Quito, o Flamengo vive situação ligeiramente confortável na fase de grupos da Libertadores. A equipe carioca está na segunda colocação do seu grupo com seis pontos.