Apresentador da Band afirma que Flamengo deveria contratar ex-treinador do Corinthians

Rio - Crítico da contratação de Domènec Torrent desde o começo, o apresentador da Band, Milton Neves, sugeriu que o Flamengo faça uma troca do espanhol para um treinador brasileiro. Na opinião dele, Tiago Nunes, ex-técnico corintiano, seria uma boa para o clube carioca.

"Eu ainda acredito que o Fla se daria muito bem com um treinador do mercado nacional. Que tal Tiago Nunes? Não falo de sacanagem, gente. Ele realmente foi muito, mas muito mal no Corinthians. Mas, pensem bem: o Timão deu a ele material humano necessário para mudar o estilo de jogo da equipe do Parque São Jorge do dia para a noite? Claro que não. Por isso foi um fracasso. Ele teve 9,13% de culpa. Já no Fla ele teria tudo o que precisa para reviver os bons tempos em que transformou o modesto Athletico Paranaense em um time temido no Brasil inteiro", opinou.

Tiago Nunes deixou o Corinthians recentemente após muitas críticas. No seu comando, a equipe paulista teve atuações bem abaixo do esperado e ficou com o vice-campeonato do Paulista.