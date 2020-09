Mauro Cezar volta a criticar Gabigol e dispara sobre jogo em Quito: 'Envergonhou o torcedor do Flamengo'

Rio - A humilhante derrota do Flamengo para o Del Valle segue repercutindo. O comentarista da ESPN Brasil, Mauro Cezar Pereira, voltou a criticar a postura do atacante Gabigol e falou da seriedade do placar construído pela equipe equatoriana na Libertadores.

"'Não posso ficar no banco' e faz beicinho, meu irmão, vai ter que decidir todo jogo então agora, você não é o Super Man? E é muito bem pago, muitíssimo bem pago, então o que aconteceu foi ridículo, foi vergonhoso, envergonhou o torcedor do Flamengo", disse em participação no podcast "Posse de Bola".

Mauro Cezar ainda afirmou que o treinador Domènec Torrent não é o único responsável pelo massacre. "Botar a culpa só no técnico agora é muito conveniente para muita gente que se omitiu, que não jogou nada", disparou.