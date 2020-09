Marcos Braz descarta risco de demissão de Domènec Torrent após vexame do Flamengo

Equador - - Após a goleada sobre o Del Valle, uma possível demissão do treinador Domènec Torrent foi ventilada nos bastidores da imprensa esportiva. No entanto, o vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz, negou qualquer risco de mudança de treinador.

"O Dome está dentro de um planejamento nosso. Já temos o planejamento do jogo contra o Palmeiras. Em nenhum momento foi discutido a saída do Dome. Em nenhum momento. Existe uma unidade dentro da diretoria. Quem manda está aqui, pessoas importantes da diretoria, todos vieram trabalhar. Fizemos extensas reuniões para parte de premiação, outras partes consideradas importantes e internas do clube. Em nenhum momento foi pensado nessa hipótese. Eu sei onde quer se chegar nessa pergunta. O resultado do jogo foi impensável. O Flamengo não pode perder de 5 a 0 em um final de Mundial, no Estadual, no Brasileiro... Não só na Libertadores. Em nenhum lugar pode", disse o dirigente em coletiva no Equador.

O Flamengo tem outro compromisso pela Libertadores na próxima terça. A equipe carioca enfrenta o Barcelona de Guayaquil.