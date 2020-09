Zico detona postura de jogadores do Flamengo: 'Parecia que estavam em um coletivo na Gávea'

Rio - A goleada sofrida pelo Flamengo diante do Del Valle irritou todos os torcedores do clube carioca, inclusive o maior ídolo da história do clube. Em participação em uma "live" com o comentarista Mauro Cezar Pereira, Zico detonou a atuação da equipe.

LEIA MAIS: CONFIRA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O FLAMENGO



"O time do Flamengo dava a impressão que parecia que estava tendo um coletivo na Gávea, uns jogadores estão jogando aquele que o time reserva sempre dá um pouquinho mais, pra poder aparecer, ganhar uma vaga. E aí sai um gol e falam: “Ah, é mais um gol”. Não tem torcida mesmo… esqueceram que era um jogo de Libertadores", disse.



Após ser goleado, o Flamengo permanece no Equador. A equipe de Domènec Torrent vai enfrentar o Barcelona de Guayaquil pela Libertadores. "O time do Flamengo dava a impressão que parecia que estava tendo um coletivo na Gávea, uns jogadores estão jogando aquele que o time reserva sempre dá um pouquinho mais, pra poder aparecer, ganhar uma vaga. E aí sai um gol e falam: “Ah, é mais um gol”. Não tem torcida mesmo… esqueceram que era um jogo de Libertadores", disse.Após ser goleado, o Flamengo permanece no Equador. A equipe de Domènec Torrent vai enfrentar o Barcelona de Guayaquil pela Libertadores.