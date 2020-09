Ex-jogador do Flamengo afirma que clube errou em contratar Domènec Torrent: 'Trouxe um auxiliar'

Rio - O ex-jogador e atual comentarista Zinho voltou a fazer muitas críticas em relação ao técnico Domènec Torrent. Apesar de não atribuir 100% ao técnico a culpa pelo resultado ruim contra o Del Valle, o tetracampeão afirmou que a contratação do treinador foi equivocada.

"Eu coloco na conta do Dome, mas dos jogadores também, e vou um pouquinho além. Não devia nem devia ter contratado. Eu acho que a diretoria errou ao trazê-lo. Ela contratou um auxiliar técnico que não conhecia o futebol brasileiro. Não é toda hora que o raio vai cair igual ao que aconteceu com o Jorge Jesus", opinou em participação no programa "Futebol na Veia", da ESPN.

Neste sábado, no Equador, o vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz veio a público negar que o clube carioca esteja pensando em demitir o treinador espanhol. O Rubro-negro tem mais um compromisso pela Libertadores na próxima terça-feira.