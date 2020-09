Marcos Braz afirma que Domènec Torrent 'ficou louco' com goleada sofrida pelo Flamengo

Equador - O vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz não escondeu que todos ficaram incrédulos e chateados com a goleada diante do Del Valle, sobretudo o treinador espanhol.

"Lógico que o Dome demonstrou descontentamento, dentro do vestiário ele estava louco", reconheceu, dividindo a culpa entre todos, inclusive com o elenco. "A parcela de culpa é igual, a minha, a da diretoria, é toda igual".



O dirigente mostrou confiança no trabalho, crê que colherá frutos e avisou que não vai ceder às cobranças.

"Entendo o descontentamento de todo mundo, da torcida, de pessoas no clube. Mas unidos como estamos, creio em resultados melhores".