Mauro Cezar critica jogador do Flamengo: 'Voltou a ser aquele de antes da chegada do Jesus'

Rio - Um dos principais pilares do trabalho de Jorge Jesus foi o meia Willian Arão. Muito criticado pela torcida, o jogador se tornou peça chave na equipe do treinador português que conquistou o Brasileiro e a Libertadores no ano passado. Porém, na opinião do comentarista da ESPN Brasil, Mauro Cezar Pereira, o meia foi um dos que mais sentiu a saída do português.

"O Arão completamente distante do jogo. O controle remoto do 'tá mal, Arão' o Jesus levou embora lá para Portugal, ele voltou a ser aquele jogador indolente pré-Jesus, igualzinho, observem nos gols do Del Valle, o Arão chega atrasado, vem trotando", afirmou.

Na opinião do comentarista, Willian Arão tem demonstrado falta de concentração nas partidas. "Ele é um volante, ele tem que estar dividindo, ele tem que estar cobrindo, tem que estar acompanhando até o final a jogada, e não é só na altitude, tem acontecido também aqui embaixo. O que está havendo? Há mudança de comportamento, o jogador está desconcentrado, isso tem que ser corrigido entre várias outras coisas", completa.