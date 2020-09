Mesmo bancado por Marcos Braz, Domènec Torrent terá em próximo jogo da Libertadores um momento decisivo

Rio - Após os rumores de divisão interna sobre a permanência de Domènec Torrent, o vice de futebol, Marcos Braz, concedeu uma entrevista coletiva no Equador para cravar a continuidade do treinador. No entanto, de acordo com o portal "UOL", o duelo contra o Barcelona de Guayaquil, pela Libertadores, na próxima terça-feira poderá selar o destino do técnico.

De acordo com o site, a goleada segue entalada na direção da direção. Dependendo do que acontecer na próxima partida na terça-feira, a permanência do treinador ficará insustentável. O Rubro-negro está na segunda colocação do grupo na Libertadores.

Diretamente envolvidos na goleada sofrida em Quito, os jogadores do Flamengo acabaram um pouco mais preservados por conta da guerra de bastidores e a disputa interna.