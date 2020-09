Com lesão na coxa, Gabigol pode desfalcar o Flamengo na Libertadores

Rio - Vivendo um momento de grande pressão, após a goleada sofrida diante do Independiente del Valle, o Flamengo pode ter um desfalque importantíssimo para a próxima partida da Libertadores contra o Barcelona de Guayaquil. O atacante Gabigol está com uma lesão na coxa direita e pode desfalcar a equipe.

Em seu perfil oficial no Twitter, o Flamengo divulgou a lesão do jogador, constatada após exame. O jogador continuará com a delegação e fará tratamento intensivo para tentar entrar em campo contra a equipe equatoriana na próxima terça-feira.

O artilheiro do Flamengo tem recebido muitas críticas, principalmente nas últimas derrotas da equipe contra o Ceará e contra o Del Valle. Gabigol perdeu chances claras de marcar e foi pouco participativo.