Ídolo do Flamengo dispara sobre humilhação no Equador: 'Ninguém está acima do clube'

Rio - A derrota humilhante sofrida pelo Flamengo contra o Independiente Del Valle assustou todos os torcedores do clube carioca e também seus ídolos. Após Zico se pronunciar, o ex-atacante Nunes também falou sobre o ocorrido. Ao analisar o trabalho de Domènec Torrent e o momento individual dos atletas, o "Artilheiro das Decisões" mandou um recado.

"A gente tem que deixar o cara chegar e conhecer o país. São culturas diferentes e a maneira de trabalhar também é. Os dois lados precisam se conhecer. Os jogadores a filosofia do treinador, e o treinador tentar fazer com que eles entendam. Se tiver dificuldade, só conversando que se entende. Ninguém está acima do Flamengo, nem Zico, nem Nunes e nem Gabigol. Isso é importante as pessoas saberem", disse em entrevista ao site "Coluna do Flamengo".

O Flamengo volta aos gramados pela Libertadores na próxima terça-feira. Novamente no Equador, a equipe de Domènec Torrent vai entrar em campo contra o Barcelona de Guayaquil.