Após jogadores testarem positivo para Covid-19, Flamengo corre para trazer substitutos do Brasil

Rio - Um problema atrás do outro: assim está sendo a passagem do Flamengo pelo Equador. Após a derrota por 5 a 0 para o Del Valle, na última quinta, Gabriel Barbosa teve lesão constatada e seis jogadores contraíram a Covid-19. Assim, o elenco está desfigurado para a partida de terça, contra o Barcelona (EQU) pela Libertadores. Correndo contra o tempo, o clube está trabalhando para que os demais inscritos cheguem em Guayaquil para reforçar o time de Dome Torrent.

Do grupo de 25 atletas que viajou para o Equador há uma semana, o técnico só tem três goleiros e 13 jogadores de linha à disposição. No Brasil, os atletas inscritos na Copa ficaram de sobreaviso e a expectativa é de que consigam chegar a tempo de compor o grupo do Fla diante do Barcelona de Guayaquil.



São eles o lateral-direito João Lucas, que ficou no Rio de Janeiro em fase final de recuperação de uma lesão muscular, e os jovens zagueiros Natan e Gabriel Noga e os atacantes Rodrigo Muniz, Guilherme Bala e Lázaro, todos da base.



Jogadores que estão em Guayaquil e à disposição de Domènec Torrent:



Goleiros: César, Gabriel Batista, Hugo Souza

Zagueiros: Léo Pereira, Thuler e Rodrigo Caio

Laterais: Ramon e Renê

Meias: Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gerson, João Gomes, Thiago Maia e Willian Arão

Atacantes: Lincoln e Pedro



Atletas que estão no Equador e devem desfalcar o Flamengo na terça:



Bruno Henrique, Diego Ribas, Isla, Matheuzinho, Filipe Luís e Michael - Covid-19



Gabriel Barbosa - lesão muscular constatada na última sexta-feira



Vitinho - apresentou quadro viral em Quito, na última quinta-feira



Gustavo Henrique - expulso contra o Independiente Del Valle, na última quinta

Reforços que podem chegar à Guayaquil para o jogo contra o Barcelona (EQU)



João Lucas (LD), Natan (Z), Gabriel Noga (Z), Guilherme Bala, (A), Lázaro (A) e Rodrigo Muniz (A)



Atletas inscritos na Libertadores que estão em tratamento no Rio de Janeiro:



Diego Alves - lesão no ombro direito

Pedro Rocha - lesão muscular na coxa direita