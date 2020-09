Jornalista culpa Landim por casos de Covid-19 no Flamengo: 'Ele e Bolsonaro inventaram isso'

Rio - O jornalista Juca Kfouri atribuiu ao presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, a responsabilidade pelos casos de Covid-19 na equipe carioca. Na opinião do ex-comentarista da ESPN Brasil, o dirigente quis forçar o retorno do futebol na América do Sul e está pagando por isso.

"Está lá no regulamento: 'se houver sete jogadores em condições de jogo, haverá o jogo. É o total descaso com a vida, mas que tem a ver com a ironia quando eu digo, foi o senhor Landim, com o senhor Bolsonaro que inventaram de o futebol voltar na América do Sul mais rapidamente do que deveria. E está aí o preço", disse em participação no podcast "Posse de Bola".

O Flamengo enfrenta o Barcelona de Guayaquil nesta terça-feira pela Libertadores. Com muitos desfalques, a equipe entra pressionada, após a goleada sofrida diante do Del Valle na última semana.