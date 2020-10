Zico analisou a temporada de 2019 do Flamengo Reprodução

Por O Dia

Publicado 17/10/2020 13:25 | Atualizado 17/10/2020 15:59

Rio - Após jogar contra o Goiás na terça-feira, o Rubro-Negro entrou em campo 48h depois, para enfrentar o RB Bragantino, time contra qual ficou apenas no empate em 1 a 1. Everton Ribeiro, que defendeu o Brasil, atuou contra os paulistas. Ídolo do clube, Zico disse que o clube tem que 'peitar' a CBF por convocações dos atletas do clube.

"Tem que peitar a CBF! Você tem lá, Rodrigo Caio na Seleção e o Everton Ribeiro. E se o Gabigol tivesse condição também estaria. Então você tá emprestando três jogadores para Seleção e vai se sacrificar para jogar dois dias depois? Em lugar nenhum do mundo isso acontece", comentou o Galinho em vídeo no canal 'Zico 10', no Youtube.



Além da quantidade de jogos em pouco espaço de tempo, o Flamengo também sofre com as lesões e convocações para as Eliminatórias da Copa do Mundo. Isla, Arrascaeta, Rodrigo Caio e Everton Ribeiro defenderam as seleções e desfalcaram o clube nos últimos dois jogos. Diego Alves, Gabigol e Arrascaeta estão contundidos.

O Flamengo enfrenta o Corinthians neste domingo, às 20h, na Arena Corinthians, em mais uma rodada co Campeonato Brasileiro.