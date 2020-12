Hugo Souza em ação pelo Flamengo Divulgação

Por Venê Casagrande

Publicado 03/12/2020 13:21 | Atualizado 03/12/2020 13:23

Rio - Diego Alves está com um pé e meio fora do Flamengo e vê a despedida se aproximando . O cenário é diferente para o seu reserva, Hugo Souza. A renovação do goleiro está encaminhada e reunião nesta quinta-feira sacramentará a extensão de contrato do jovem arqueiro. O atual compromisso vai até agosto 2023 e será estendido até 2025. O jogador, que ainda tem salário "patamar Sub-20", receberá uma valorização em seus vencimentos.

O departamento jurídico do Flamengo já trocou a documentação com o advogado que representa os agentes de Hugo Souza. Segundo apurou a reportagem com fontes do Rubro-Negro, Bruno Spindel irá se reunir com um dos representantes do goleiro, após o treino desta quinta-feira, para fechar os últimos detalhes.

A multa rescisória também será elevada. A atual é de 40 milhões de euros para clubes do exterior e 40 milhões de reais para clubes brasileiros. A tendência é que o Flamengo estipule o novo valor em 70 milhões de euros para o mercado internacional, como tem feito em recentes renovações (Natan é um bom exemplo).

A negociação iniciou no fim de outubro e caminhou com tranquilidade, com o Flamengo entendendo que Hugo Souza, de fato, merece uma valorização, por conta do desempenho desde que teve a primeira oportunidade no time profissional, ainda em setembro. Já o estafe do goleiro rechaçou qualquer possibilidade de buscar propostas no exterior e entende que o melhor caminho para o jogador é permanecer no Ninho, visando uma oportunidade na seleção olímpica.

Hugo Souza tem 21 anos e acumula 15 jogos pelo time profissional, sendo todos em 2020. O jovem goleiro colecionou exibições dignas de eleito a "melhor da partida", mas também vacilou na Copa do Brasil, no jogo de ida das quartas contra o São Paulo, no Maracanã, ao entregar o ouro a Brenner, nos minutos finais do segundo tempo.