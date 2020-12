Lincoln se recusou a reforçar o time sub-23 do Fla e foi impedido de treinar pelo profissional ontem Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 04/12/2020 18:24

Rio - Lincoln tem sido o nome mais falado após a eliminação do Flamengo na Libertadores na última terça-feira. Após se recusar a voltar para o sub-20 do clube a pedido da diretoria, o jogador recebeu proposta de um clube do Chipre e pode estar de saída do clube. O Dinamo de Kiev também está de olho no atleta. Comentarista da 'Fox Sports', o ex-jogador Zinho comentou a fase do atacante, que tem perdido inúmeras chances de gol nas últimas partidas.

"Ele realmente deixou a desejar nas oportunidades que teve, apesar de achá-lo um bom jogador, que ainda pode ser considerado uma promessa. Mas ele precisa se cuidar mais, o ‘pacto’ é esse também, os jogadores se cuidarem mais, ficarem mais em casa, porque o momento é difícil. E o Lincoln é um jogador que, a gente aqui de fora, está sempre fora de forma, melhorou com Dome, mas sumiu de novo com a chegada do Ceni", disse o ex-atleta do Flamengo.