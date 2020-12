Yuri César Gilvan de Souza / Agencia O Dia

Por Venê Casagrande

Publicado 23/12/2020 17:37

Rio - O Flamengo acertou nesta quarta-feira a extensão do contrato de Yuri César, promessa da categoria de base rubro-negra e que está emprestado ao Fortaleza até fevereiro de 2021. O meia-atacante marcou presença no Ninho do Urubu e assinou o novo compromisso, que terá multa rescisória de 70 milhões de euros, cerca de 440 milhões de reais. O Jornal O Dia já havia antecipado o acerto entre as partes há alguns dias e faltava apenas a canetada.

Como Yuri César, por motivo contratual, não pode enfrentar o Flamengo no próximo sábado, a diretoria do Fortaleza liberou o meia-atacante para viajar ao Rio de Janeiro para passar o Natal ao lado da família em Volta Redonda. O jogador, portanto, aproveitou a viagem e passou no CT rubro-negro para formalizar a sua renovação de contrato.

Publicidade

Yuri César chegou ao Fortaleza a pedido de Rogério Ceni, atualmente treinador do Flamengo. Durante o período de empréstimo ao Leão, o meia-atacante mostrou evolução na parte física, técnica e tática. A diretoria rubro-negra monitora o jogador e está satisfeita com o desempenho da jovem promessa pelo time nordestino. Embora não seja titular, ele já atuou em 34 partidas e fez cinco gols.

Em sua apresentação como treinador do Flamengo, Rogério Ceni "pediu" à diretoria que Yuri César seja aproveitado no elenco rubro-negro em 2021, o que está previsto no planejamento da cúpula.

Publicidade

"Eu conto. Vocês contam? (perguntou o treinador a Marcos Braz e Rodolfo Landim). É um menino fora de série. Não só como atleta. Na idade dele, é difícil o jogador ser focado, como ele é. Uma grata surpresa para mim. Está fazendo um excelente trabalho. Eu vejo um jogador com potencial de Flamengo, com potencial para Flamengo".

OFERTAS RECUSADAS:

Publicidade

O bom desempenho de Yuri César pelo Fortaleza despertou interesse de alguns clubes do exterior. A reportagem teve acesso a ofertas pelo meia-atacante recusadas pelo Flamengo. O Real Valladolid, da Espanha, foi o primeiro interessado, mas teve o interessado recusado. Na ocasião, os espanhóis estavam dispostos a pagar 4 milhões de euros, cerca de 30 milhões de reais, mas o negócio não avançou.

Depois foi o Al Ain, dos Emirados Árabes, que ofereceu 2,5 milhões de dólares, em torno de 12 milhões de reais, por 70% dos direitos econômicos de Yuri César. Mas o Flamengo descartou de antemão. O último a ouvir um "não" foi o Shabab Al-Ahli, dos Emirados Árabes, que quis pagar 5 milhões de dólares, cerca de R$ 28 milhões.

Publicidade

Um outro fator que pesa contra qualquer negociação durante o empréstimo de Yuri César ao Fortaleza é que há uma cláusula no contrato entre as equipes que dá direito ao leão a "taxa de vitrine" de 10% caso o jogador seja vendido durante esse período.