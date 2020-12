Otávio concentrado durante partida pelo Flamengo Arquivo Pessoal

Por Venê Casagrande

Publicado 25/12/2020 20:20

Andrew

Braian

Carlos Daniel

Dhouglas

Filipe Chrysman

Igor Lemos

Jhonata

João Gabriel

Maycon

Otavio (voltou a treinar)

Pablo

Ronald

Sidney

A diretoria, entretanto, voltou atrás e decidiu retirar o recesso a Otávio e o colocou para treinar no Ninho do Urubu novamente. Segundo apurou a reportagem com pessoas da diretoria do Flamengo, isso aconteceu após uma conversa com o atleta e os seus representantes. Entretanto, a presença do zagueiro no jogo de segunda-feira contra o Fluminense, pelas quartas de final do Brasileirão Sub-20, ainda é uma incógnita.

Otávio não tem sido relacionado para as partidas do Sub-20 depois de "mau comportamento", que pessoas próximas ao jogador e até mesmo fontes da reportagem no Flamengo dizerem que "não foi nada de muito grave".

Embora tenha 18 anos, Otávio faz parte do elenco Sub-20 desde a temporada passada e é um dos destaques do time comandando por Maurício Souza. A última partida do zagueiro foi no dia 6 de dezembro e, após o "mau comportamento", foi colocado para treinar no Sub-18, não sendo mais aproveitado.

Oficialmente, a assessoria diz apenas que ele tem feito trabalhos para manter a forma física, após se machucar contra o Atlético-MG. Porém, após o duelo com o Galo, no dia 26 de novembro, ele disputou duas partidas, diante do Bahia e Vitória, e ficou 90 minutos em campo nos dois confrontos.