Flamengo desperdiça chances e empata com o Fortaleza Divulgação

Por O Dia

Publicado 26/12/2020 21:18

HUGO SOUZA - Pouco acionado, o goleiro esteve seguro nas chances criadas pelo Fortaleza. NOTA 6,5.

Publicidade

ISLA - Afoito na marcação, o chileno cometeu muitas faltas, tomou amarelo aos três minutos e correu o risco de ser expulso aos 21 do primeiro tempo. O lateral também não criou muitas chances no setor ofensivo. NOTA 4,5.

RODRIGO CAIO - Partida segura. Foi o melhor defensor do Flamengo na partida. NOTA 6,0.

Publicidade

NATAN - Seguro na defesa e na saída de bola. NOTA 6,0.

RENÊ - Abusou nos erros de passe e não contribuiu no setor ofensivo. NOTA 4,5.

Publicidade

WILLIAN ARÃO - Fechou os espaços, mas foi pouco efetivo no setor ofensivo. NOTA 5,0.

GERSON - Ao lado de Arrascaeta, foi o jogador no meio-campo que mais criou chances de gol pelo Flamengo. NOTA 5,5.

Publicidade

EVERTON RIBEIRO - Partida irreconhecível do camisa 7 do Flamengo. NOTA 4.

ARRASCAETA - Apesar do dia pouco inspirado, o uruguaio foi o principal criador no setor ofensivo. NOTA 5,5.

Publicidade

BRUNO HENRIQUE - Perdido no setor ofensivo, o atacante fez uma das piores partidas desde que Rogério Ceni assumiu o comando da equipe. NOTA 4,5.

PEDRO - Desperdiçou um pênalti no fim do primeiro tempo após escorregar no momento da batida e perdeu a principal oportunidade do Flamengo sair vitorioso diante do Fortaleza. Partida abaixo do esperado. NOTA 4,5.

Publicidade

JOÃO LUCAS - Não entrou bem, mas não comprometeu. NOTA 5,0.

DIEGO RIBAS - Não conseguiu ajudar o Flamengo a ser mais criativo na reta final da partida. NOTA 5,0.

Publicidade

VITINHO - Entrou mal na partida e não conseguiu ajudar o Flamengo a sair com a vitória. Pendurado, o atacante fez falta dura, levou o terceiro cartão amarelo e desfalca o Flamengo contra o Fluminense. NOTA 4,5.

PEPÊ - Sem nota.

Publicidade

ROGÉRIO CENI - Após uma semana livre para treinar, a equipe teve atuação muito abaixo do esperado e decepcionou na Arena Castelão. O técnico rubro-negro não foi bem nas substituições e o Flamengo fez uma das piores partidas sob seu comando no Campeonato Brasileiro. NOTA 4,0.