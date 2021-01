Mauro Cezar Reprodução

Por O Dia

17/01/2021

Rio - Após manter a base vitoriosa de 2019 e ainda se reforçar, o Flamengo viveu em 2020 um ano bastante diferente do anterior. Eliminado da Libertadores e da Copa do Brasil, o Rubro-Negro ainda alimenta esperança de conquistar o Brasileiro. No momento, a equipe carioca está em quarto lugar. Na opinião do jornalista Mauro Cezar Pereira, um possível fracasso na competição pode encerrar o ciclo de alguns jogadores do elenco.

"Caso a equipe não consiga reverter e termine mal o Brasileiro, o ciclo de alguns jogadores no Flamengo pode ter se encerrado. Pelo desgaste do período em que estão na equipe", afirmou o jornalista em participação no podcast "Posse de Bola", do portal "UOL".



Na opinião de Mauro Cezar, esse fim de ciclo pode não ser positivo para os jogadores do clube. "Com o salário que eles ganham, não se seria uma boa, no Brasil é difícil e não sei se há mercado lá fora", opinou.