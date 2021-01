Atuação do Fla na decisão em Doha foi elogiada pela imprensa mundial Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 17/01/2021 11:28

Rio - Hoje é dia de clássico na Premier League. Liverpool e Manchester United se encaram, e, o site inglês EBL usou o Flamengo como exemplo para falar dos pontos fracos dos Reds que podem ser explorados pelo time de Manchester na partida.

Flamengo e Liverpool se encararam pela final do Mundial de Clubes de 2019, o jogo equilibrado acabou sendo decidido na prorrogação, e o time inglês levou o título com uma vitória por 1 x 0, com gol do brasileiro Roberto Firmino.

De acordo com a matéria, o esquema utilizado pelo time de Jesus, à época treinador do Rubro-Negro, o 4-2-3-1 saindo do próprio campo com uma linha de três, é algo que comumente traz dificuldade ao clube inglês. O texto também cita times como Manchester City, Tottenham, Ajax e Napoli, que foram equipes que mais trouxeram problemas ao time de Jurgen Klopp.