Diego Alves Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 17/01/2021 14:00

Rio - O Flamengo divulgou a lista de relacionados para a partida contra o Goiás, que acontece nesta segunda-feira, às 20 horas, no estádio da Serrinha, pelo Campeonato Brasileiro. O goleiro Diego Alves está entre os atletas que vão viajar para Goiânia. O atleta se recupera de lesão na coxa direita.

Apesar disso, a sua presença na partida ainda não é certa. O volante Gerson, que está suspenso e com isso, fora da partida, também foi relacionado. A delegação do Rubro-Negro vai contar com a presença Rodolfo Landim, presidente do clube carioca.

O treinador também tem outras dúvidas na escalação, tanto na defesa, quanto no ataque. Willian Arão chegou a ser testado pelo técnico atuando na defesa. Além dele, o Flamengo poderá ter Natan ou Gustavo Henrique na zaga. Caso Arão atue como zagueiro, João Gomes poderá ter chance no meio-campo.



O Flamengo deverá ir para campo com: Diego Alves (César); Isla, Rodrigo Caio, Natan (Gustavo Henrique) (Willian Arão) e Filipe Luis; Willian Arão (João Gomes), Diego, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Pedro (Gabigol).