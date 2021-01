FlaTV Reprodução

Por O Dia

Publicado 18/01/2021 16:32

Rio - Sem vencer há três rodadas no Brasielirão, o Flamengo se prepara para a partida de logo mais contra o Goiás, na Serrinha, às 20h, em jogo válido pela 30ª rodada do campeonato. O duelo terá transmissão da FlaTV e a comunicação do clube "escalou" o jovem Daniel Cabral como convidado especial.

No entanto, o anúncio da participação do jogador revoltou torcedores nas redes sociais. Isso pelo fato de Daniel Cabral é considerado um dos volantes mais promissores do Rubro-Negro e, para o jogo contra o Goiás, o Flamengo não poderá contar com o volante Gerson, que está suspenso após ter levado o terceiro cartão amarelo, e deve improvisar Willian Arão na zaga, ao lado de Rodrigo Caio.