Por Venê Casagrande

Publicado 26/01/2021 18:12

Rio - Além de encaminhar a venda de Yuri César para o Shabab Al Ahli, dos Emirados Árabes , nesta terça-feira, o Flamengo acertou mais uma negociação. O empréstimo de Bil para o Dnipro, da Ucrânia, até dezembro deste ano. A diretoria rubro-negra e o clube ucraniano já estão em fase final de troca de documentação, e o atacante viajará nos próximos dias para se apresentar ao seu novo time.Segundo apurou o Jornal O Dia, o empréstimo de Bill ao Dnipro terá opção de compra estabelecida em contrato para que o clube ucraniano possa adquirir o atacante de forma definitiva em dezembro, quando chega ao fim o compromisso por empréstimo. O atual vínculo do jogador com o Rubro-Negro vai até o fim de 2021, mas as duas partes irão estender por mais uma temporada. Essa é uma estratégia utilizada pela cúpula carioca nesses tipos de negociações.Bill é cria da categoria de base do Flamengo e é destaque desde quando chegou ao clube, em 2015, nos tempos de Sub-15. De lá para cá, evoluiu, participou de campanha de título da Copa São Paulo e foi emprestado para ganhar rodagem. O primeiro foi para a Ponte Preta e depois CRB, onde atuou no ano de 2020. Pela equipe de Maceió, ele disputou 31 partidas e fez quatro gols.