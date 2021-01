Yuri Cesar Gilvan de Souza / Agencia O Dia

Por Venê Casagrande

Publicado 26/01/2021 16:21 | Atualizado 26/01/2021 17:01

Rio - O Flamengo recebeu proposta pelo atacante Yuri Cesar, jovem atacante rubro-negro que renovou recentemente o seu contrato até 2025 e está emprestado ao Fortaleza até fevereiro deste ano. Segundo apurou a reportagem do Jornal O Dia, o Shabab Al Ahli, dos Emirados Árabes ofereceu 6 milhões de dólares, cerca de 31 milhões de reais, para contratar a promessa.



As conversas entre Flamengo, representantes do Shabab Al Ahli e empresários de Yuri César estão em andamento, e o negocio avançou nas últimas horas. A janela de transferência no Emirados Árabes fecha no próximo dia 1º, e as partes têm pouco tempo para sacramentar a transação.

Pelo Flamengo, ele fez sua estreia pelo profissional em 2020 e atuou em quatro partidas no Campeonato Carioca. Em março, Yuri Cesar foi emprestado ao Fortaleza. Pelo clube cearense, o jogador se tornou titular e recebeu muitos elogios, inclusive de Rogério Ceni, no período em que o treinador rubro-negro dirigiu a equipe nordestina.

Ao todo, o jovem entrou em campo pelo Fortaleza em 28 jogos do Campeonato Brasileiro. Ele marcou um gol com a camisa do clube nordestino na competição.



