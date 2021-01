Dupla sensação em 2019, Bruno Henrique e Gabigol tiveram bons momentos na vitória sobre o Goiás Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 30/01/2021 11:03

Rio - O Santos de 2011, campeão da Libertadores, e o Flamengo de 2019, campeão brasileiro e da Libertadores, foram times que ficaram na história. Bruno Aguiar, zagueiro que fez parte daquele elenco do Peixe, comparou os times em entrevista para a ESPN. Segundo ele, o clube paulista tinha um toque mais "brasileiro".

"Gostaria de ver essas duas equipes se enfrentando. Mas, assim, Jesus impressionou pela intensidade alta. Ele poupou poucos jogadores, rodou pouco o time para conseguir manter essa alta intensidade. Eu fico com o nosso time (do Santos em 2010/11). Ele tinha algo diferente em questão do futebol arte e brasileiro. A gente tinha pedalada, chapéu, caneta. A gente teve um mix, aliamos várias coisas juntas", afirma Bruno Aguiar, que prosseguiu:

"O Santos tinha mais coisas da nossa raiz. Tínhamos tudo. Drible, ousadia, muitas coisas, assim, fizemos gols de tudo que era jeito. Foi algo incrível que proporcionamos. Aquele jogo em 2011 tenha ganhado como um dos melhores jogos dos últimos anos. De gols, de dribles. Acredito que aquele Santos foi mágico e teve muito mais coisas que o Flamengo. Eu fico com ele", completou.

Vale lembrar que a equipe de Jorge Jesus venceu o Campeonato Brasileiro, diferentemente do Santos, que levou só a Libertadores. Os clube foram vice do Mundial de Clubes.