Diego Alves de volta aos treinos com os demais jogadores Alexandre Vidal/Flamengo

Por Venê Casagrande

Publicado 30/01/2021 13:51 | Atualizado 30/01/2021 13:51

O técnico Rogério Ceni pode ganhar um reforço caseiro para pegar o Sport na segunda-feira, às 20h, em Recife, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. No treino deste sábado, o goleiro Diego Alves treinou com o grupo pelo segundo dia consecutivo e está perto de retornar ao time do Flamengo.

Diego Alves se recupera de uma lesão muscular na coxa direita desde o fim de dezembro e desfalcou o Flamengo nos últimos sete jogos. Clinicamente liberado pelo Departamento Médico, o goleiro, agora, trabalha a parte física para conseguir ficar à disposição do técnico Rogério Ceni.

Publicidade

A chance de Diego Alves viajar com a delegação do Flamengo para Recife é grande, mas ainda não está confirmada. O treino deste domingo, o últimos antes do embarque, será decisivo. A comissão técnica está otimista no retorno do camisa 1 contra o Sport.

Por outro lado, o zagueiro Rodrigo Caio, que se sofreu uma lesão muscular no jogo contra o Palmeiras, está vetado do jogo contra o Sport. Neste sábado, o defensor ficou fazendo tratamento e já sabe que está fora do duelo com o Leão.

Publicidade

O provável time do Flamengo para pegar o Sport é: Hugo (Diego Alves); Isla, Arão, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Diego, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.